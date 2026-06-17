Lunéville

Concerts de Patricia Pagny

Eglise St-Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Dans le cadre des Masterclasses de piano proposées par l’Ecole de musique de Lunéville entre le 25 et le 28 août, la pianiste concertiste Patricia Pagny se produira pour 3 concerts exceptionnels vendredi 28 à 20h et dimanche 30 à 11h / concerts gratuits, participation au chapeau, samedi 29 à 20h / concert de prestige avec le Gradus Ad Musicam de Nancy, la jeune prodige Emma Saskia Bähler et la flûtiste Sehee Park (1er concerto de Mendelsohn, Symphonie No.1 de Schubert…) / Entrée 15 €. Plus de renseignements auprès de l’école de musique de Lunéville.Tout public

15 .

Eglise St-Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 79 18 91 04

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English :

As part of the piano masterclasses offered by the Lunéville School of Music from August 25 to 28, concert pianist Patricia Pagny will perform in three special concerts: Friday, August 28 at 8:00 p.m. and Sunday, August 30 at 11:00 a.m. / free concerts, donations welcome, Saturday, August 29 at 8:00 p.m. / a prestigious concert featuring the Gradus Ad Musicam of Nancy, child prodigy Emma Saskia Bähler, and flutist Sehee Park (Mendelssohn’s Piano Concerto No. 1, Schubert’s Symphony No. 1, etc.) / Admission: 15 €. For more information, contact the Lunéville Music School.

L’événement Concerts de Patricia Pagny Lunéville a été mis à jour le 2026-06-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS