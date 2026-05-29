La frappadingue Champ de Mars et à travers la ville Lunéville
dimanche 30 août 2026 · Champ de Mars et à travers la ville · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
La frappadingue
Champ de Mars et à travers la ville Avenue de Lattre de Tassigny Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par La Salicorne, La Frappadingue revient à Lunéville le dimanche 30 août pour une 5e édition.
Un cocktail détonnant encore une fois des obstacles, des défis, des potes et du fun !
Circuits de 6 ou 12 km, en solo ou en équipe. Pour les adultes et les jeunes à partir de 16 ans.
Départ depuis le Champ de Mars. A noter la Frappajeune, pour les 6-15 ans, se déroulera le samedi 29 août. Infos et inscriptions via le lien https://www.frappadingue.net/events/frappadingue-luneville-2026-54/Adultes
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Champ de Mars et à travers la ville Avenue de Lattre de Tassigny Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 93 10 50 contact@frappadingue.fr
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English :
Organized by La Salicorne, La Frappadingue returns to Lunéville on Sunday, August 30, for its 5th edition.
Once again, it’s a wild mix: obstacles, challenges, friends, and fun!
6- or 12-km courses, solo or in teams. For adults and teens ages 16 and up.
The race starts at the Champ de Mars. Note: The Frappajeune, for ages 6–15, will take place on Saturday, August 29. For information and registration, visit https://www.frappadingue.net/events/frappadingue-luneville-2026-54/
L’événement La frappadingue Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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