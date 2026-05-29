La frappajeune Champ de Mars Lunéville
samedi 29 août 2026 · Champ de Mars · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
La frappajeune
Champ de Mars AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La FrappaJeune se déroule la veille de la course principale. C’est l’événement pensé pour les enfants de 6 à 15 ans qui veulent vivre l’expérience Frappadingue
obstacles, boue, fous rires et dépassement de soi ! Accessible à tous les niveaux. Les accompagnateurs sont les bienvenus.
Parcours de 1,5 à 3 km avec des obstacles, ambiance conviviale & festive !
10 euros avec inscription sur place le jour J. Il est possible de se préinscrire en ligne (il faudra quand même passer par l’étape inscription le jour J sur place).Enfants
10 .
Champ de Mars AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@frappadingue.fr
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English :
The FrappaJeune takes place the day before the main race. It’s the event for kids aged 6 to 15 who want to live the Frappadingue experience:
obstacles, mud, laughter and pushing yourself to the limit! Accessible to all levels. Accompanying adults welcome.
Courses from 1.5 to 3 km with obstacles, in a friendly & festive atmosphere!
10 euros with on-site registration on the day. It’s possible to pre-register online (you’ll still have to register on the day).
L’événement La frappajeune Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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