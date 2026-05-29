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AGENDA · Lunéville

La frappajeune Champ de Mars Lunéville

samedi 29 août 2026 · Champ de Mars · Lunéville

La frappajeune Champ de Mars Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Champ de Mars
Adresse
AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
10 Tarif enfant

Lunéville

La frappajeune

Champ de Mars AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La FrappaJeune se déroule la veille de la course principale. C’est l’événement pensé pour les enfants de 6 à 15 ans qui veulent vivre l’expérience Frappadingue
obstacles, boue, fous rires et dépassement de soi ! Accessible à tous les niveaux. Les accompagnateurs sont les bienvenus.
Parcours de 1,5 à 3 km avec des obstacles, ambiance conviviale & festive !
10 euros avec inscription sur place le jour J. Il est possible de se préinscrire en ligne (il faudra quand même passer par l’étape inscription le jour J sur place).Enfants
10  .

Champ de Mars AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est   contact@frappadingue.fr

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English :

The FrappaJeune takes place the day before the main race. It’s the event for kids aged 6 to 15 who want to live the Frappadingue experience:
obstacles, mud, laughter and pushing yourself to the limit! Accessible to all levels. Accompanying adults welcome.
Courses from 1.5 to 3 km with obstacles, in a friendly & festive atmosphere!
10 euros with on-site registration on the day. It’s possible to pre-register online (you’ll still have to register on the day).

L’événement La frappajeune Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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