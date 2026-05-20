Fêtons Emilie du Châtelet Château Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Fêtons Emilie du Châtelet

Château 2 place de la 2ème Division de la Cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Le Cercle de Madame du Châtelet vous invite le jeudi 10 septembre 2026. Toutes les infos et le programme sur moontowncircle.comTout public

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Château 2 place de la 2ème Division de la Cavalerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est moontowncircle@gmail.com

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English :

Madame du Ch%E2telet’s Circle invites you on Thursday, September 10, 2026. For all the details and the program, visit moontowncircle.com

L’événement Fêtons Emilie du Châtelet Lunéville a été mis à jour le 2026-07-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS