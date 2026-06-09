La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette Outre-Atlantique Place de la 2e Division de Cavalerie Lunéville

Lunéville

La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette Outre-Atlantique

Place de la 2e Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:15:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 01 août 2026 19:00 22:30, quand des européens s’inspirent de certaines musiques nord-américaines, quand des nord-américains réinterprètent certaines musiques d’Amérique Latine cela donne une soirée qui rend hommage à l’inventivité états-unienne, quand elle est libre et ouverte d’esprit…

GRäVE 19h15, la formule du trio est singulière contrebasse + basse électrique + batterie. GRäVE joue à chambouler les rôles des instruments rythmiques et mélodiques, naviguant entre des riffs saturés et des envolées épiques.

Chicha Libre 20h30, les pionniers de la cumbia psychédélique en Amérique du Nord reviennent sur la route après une longue pause. Fondé en 2007, le groupe new yorkais est composé de musiciens français, mexicains, vénézuéliens et américains qui ont été à l’avant-garde d’un mouvement global visant à promouvoir la chicha une fusion de rock and roll et de cumbia. Entrée Libre. Buvette locale et Food-Truck. En cas d’affluence, pour votre repas, n’hésitez pas à vous tourner vers les restaurateurs du quartier pour plus de confort !Tout public

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Place de la 2e Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

Saturday, August 01, 2026 19:00 22:30, when Europeans take inspiration from North American music, when North Americans reinterpret Latin American music, the result is an evening that pays tribute to American inventiveness, when it is free and open-minded?

GRäVE ? 7.15pm, a singular trio formula: double bass + electric bass + drums. GRäVE plays with the roles of rhythmic and melodic instruments, navigating between saturated riffs and epic flights of fancy.

Chicha Libre ? 8:30pm, North America’s psychedelic cumbia pioneers return to the road after a long break. Founded in 2007, the New York band is made up of French, Mexican, Venezuelan and American musicians who have been at the forefront of a global movement to promote chicha a fusion of rock and roll and cumbia. Free admission. Local refreshment bar and food truck. In case of overcrowding, for your meal, don’t hesitate to turn to the local restaurateurs for more comfort!

L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth Guinguette Outre-Atlantique Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS