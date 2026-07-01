Informations pratiques

Lunéville

Visites de l’église Saint-Jacques

2 Place Saint Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’église Saint-Jacques est ouverte aux visites du 11 juillet au 20 septembre 2026, les mercredis, jeudis, vendredis, dimanches de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée Libre.Tout public

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2 Place Saint Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68

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English :

Saint-Jacques Church is open to visitors from July 11 to September 20, 2026, on Wednesdays, Thursdays, Fridays, and Sundays from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Saturdays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Admission is free.

L’événement Visites de l’église Saint-Jacques Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS