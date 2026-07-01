Visites de l’église Saint-Jacques Lunéville
samedi 11 juillet 2026 · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Visites de l’église Saint-Jacques
2 Place Saint Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’église Saint-Jacques est ouverte aux visites du 11 juillet au 20 septembre 2026, les mercredis, jeudis, vendredis, dimanches de 14h à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée Libre.Tout public
0 .
2 Place Saint Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 68
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English :
Saint-Jacques Church is open to visitors from July 11 to September 20, 2026, on Wednesdays, Thursdays, Fridays, and Sundays from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., and on Saturdays from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. Admission is free.
L’événement Visites de l’église Saint-Jacques Lunéville a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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