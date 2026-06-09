La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette place de la 2e division de cavalerie Lunéville
La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette place de la 2e division de cavalerie Lunéville samedi 18 juillet 2026.
Lunéville
La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette
place de la 2e division de cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 21:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
En préambule Les Contre-Visites Guidées de Jérôme Poulain Cie Joseph K. (Tours) 16h + 18h. Jérôme Poulain emmène les spectateurs en contre-visite guidée , spectacle déambulatoire et aléatoire qui s’intéresse surtout à la petite histoire. Durée 45 min. Gratuit Sur réservation au 03 83 76 04 75.
Rocking Chair Théâtre 19h L’Art d’accommoder les restes , c’est le nom de ce concert-spectacle animé par deux marionnettes à taille humaine. .
King Automatic 20h15 Après avoir officié en tant que batteur dans le groupe garage français Thundercrack au milieu des années 90’s, King Automatic lance, il y a maintenant près de 25 ans, un one-man-band atypique. TeKeMaT 21h30 un trio français, réinvente la musique avec un sousaphone, une batterie et un musicien de l’ombre. Buvette locale et Food-Truck. En cas d’affluence, pour votre repas, n’hésitez pas à vous tourner vers les restaurateurs du quartier pour plus de confort ! Terrasse du château de Lunéville Entrée libreTout public
0 .
place de la 2e division de cavalerie Grande Terrasse Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75
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English :
Preamble: Les Contre-Visites Guidées de Jérôme Poulain ? Cie Joseph K. (Tours) ? 4pm + 6pm. Jérôme Poulain takes spectators on a counter-guided tour , a random, wandering show that focuses on history. Duration: 45 min. Free Reservations required on 03 83 76 04 75.
Rocking Chair Théâtre ? 7pm L?Art d?accommoder les restes (The Art of Accommodating Leftovers) is the name of this concert-show animated by two human-sized puppets .
King Automatic ? 8.15pm After playing drums with French garage band Thundercrack in the mid-90s, King Automatic launched his atypical one-man-band nearly 25 years ago. TeKeMaT ? 9:30 p.m. A French trio reinvents music with a sousaphone, drums and a shadow musician. Local refreshment bar and food truck. In case of overcrowding, don?t hesitate to turn to local restaurateurs for a more comfortable meal! Château de Lunéville terrace Free admission
L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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