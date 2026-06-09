La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette place de la 2e division de cavalerie Lunéville

Lunéville

La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette

place de la 2e division de cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

En préambule Les Contre-Visites Guidées de Jérôme Poulain Cie Joseph K. (Tours) 16h + 18h. Jérôme Poulain emmène les spectateurs en contre-visite guidée , spectacle déambulatoire et aléatoire qui s’intéresse surtout à la petite histoire. Durée 45 min. Gratuit Sur réservation au 03 83 76 04 75.

Rocking Chair Théâtre 19h L’Art d’accommoder les restes , c’est le nom de ce concert-spectacle animé par deux marionnettes à taille humaine. .

King Automatic 20h15 Après avoir officié en tant que batteur dans le groupe garage français Thundercrack au milieu des années 90’s, King Automatic lance, il y a maintenant près de 25 ans, un one-man-band atypique. TeKeMaT 21h30 un trio français, réinvente la musique avec un sousaphone, une batterie et un musicien de l’ombre. Buvette locale et Food-Truck. En cas d’affluence, pour votre repas, n’hésitez pas à vous tourner vers les restaurateurs du quartier pour plus de confort ! Terrasse du château de Lunéville Entrée libreTout public

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place de la 2e division de cavalerie Grande Terrasse Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

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English :

Preamble: Les Contre-Visites Guidées de Jérôme Poulain ? Cie Joseph K. (Tours) ? 4pm + 6pm. Jérôme Poulain takes spectators on a counter-guided tour , a random, wandering show that focuses on history. Duration: 45 min. Free Reservations required on 03 83 76 04 75.

Rocking Chair Théâtre ? 7pm L?Art d?accommoder les restes (The Art of Accommodating Leftovers) is the name of this concert-show animated by two human-sized puppets .

King Automatic ? 8.15pm After playing drums with French garage band Thundercrack in the mid-90s, King Automatic launched his atypical one-man-band nearly 25 years ago. TeKeMaT ? 9:30 p.m. A French trio reinvents music with a sousaphone, drums and a shadow musician. Local refreshment bar and food truck. In case of overcrowding, don?t hesitate to turn to local restaurateurs for a more comfortable meal! Château de Lunéville terrace Free admission

L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth Insolite guinguette Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS