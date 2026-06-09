Ateliers patrimoine en partage Place de la 2ème DC Lunéville
Ateliers patrimoine en partage Place de la 2ème DC Lunéville lundi 13 juillet 2026.
Lunéville
Ateliers patrimoine en partage
Place de la 2ème DC Espaces pédagogiques du Château de Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-15 2026-07-20
Du 13 au 17 juillet (sauf le 14 juillet) De 10h30 à 12h ou de 13h30 à 15h, atelier de réalisation d’un plan du jardin en utilisant différentes techniques de gravure par le collectif Cent cibles .
Du 20 au 24 juillet De 10h30 à 12h et/ou de 13h30 à 15h, atelier de découverte de différentes techniques de gravure par Amandine Gollé. Et
atelier de réalisation d’un carnet nature (réalisation de papiers, d’encres végétales, de cyanotypes…) Par Faustine Lemerle.
Renseignements et réservations par mail chateaumediation@departement54.fr ou au 03 83 76 31 54
Ateliers accessibles de 7 à 14 ans Tarif 3 € par jour et par enfant. Inscription à la semaine obligatoire.Enfants
3 .
Place de la 2ème DC Espaces pédagogiques du Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54 chateaumediation@departement54.fr
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English :
July 13 to 17 (except July 14) 10:30 a.m. to 12 p.m. or 1:30 p.m. to 3 p.m., workshop to create a garden plan using various engraving techniques by the Cent cibles collective.
July 20 to 24 10:30 a.m. to 12 p.m. and/or 1:30 p.m. to 3 p.m., workshop to discover different engraving techniques by Amandine Gollé. And
workshop to create a nature notebook (using paper, vegetable inks, cyanotypes, etc.)? By Faustine Lemerle.
Information and reservations by e-mail: chateaumediation@departement54.fr or 03 83 76 31 54
Open to children aged 7 to 14 Price: 3? per day per child. Weekly registration required.
L’événement Ateliers patrimoine en partage Lunéville a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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