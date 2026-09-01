Programme animations Hôtel Abbatial Hôtel Abbatial Lunéville
vendredi 11 septembre 2026 · Hôtel Abbatial · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Programme animations Hôtel Abbatial
Hôtel Abbatial 1 Place St Rémy Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Vendredi 2026-09-11 17:00:00
fin : 2027-07-26
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-09 2026-11-20 2026-12-11 2027-01-08 2027-01-21 2027-07-26
Dans le cadre de l’exposition Louis XVI l’ inconnu de Versailles”, qui se tient jusqu’au 28 février 2027 à l’Hôtel abbatial. Retrouvez une série de conférences et d’animations tout au long de l’année en lien avec la thématique de l’ exposition. droit d’entrée 3 euros et toutes les conférences sont à 17h sauf exception !
Pour plus d’information contacter l’hôtel abbatial.Tout public
3 .
Hôtel Abbatial 1 Place St Rémy Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 51 hotelabbatial@mairie-luneville.fr
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English :
As part of the exhibition Louis XVI l’inconnu de Versailles , which runs until February 28, 2027 at the Hôtel abbatial. A series of lectures and events will be held throughout the year in connection with the exhibition theme. Admission 3 euros and all lectures are at 5 p.m. with some exceptions!
For further information, please contact the Hôtel abbatial.
L’événement Programme animations Hôtel Abbatial Lunéville a été mis à jour le 2026-04-13 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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