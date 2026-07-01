Brocante d’Yèvres Yèvres
dimanche 19 juillet 2026 · Yèvres
Informations pratiques
Yèvres
Brocante d’Yèvres
Yèvres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Le Comité des Fêtes d’Yèvres organise une brocante et un concert avec le groupe « Tout pour la musique » (Rock’n’Roll et Rockabilly) est offert à 20h dans la salle récréative.
Buvette sur place saucisses, merguez, frites, boissons, crêpes.
Renseignements par téléphone ou par mail. .
Yèvres 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 52 89 95 cf.yevres@gmail.com
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English :
The Yèvres Festival Committee is organizing a flea market and a concert featuring the band « Tout pour la musique » (Rock ‘n’ Roll and Rockabilly), which will take place at 8:00 p.m. in the recreational hall.
L’événement Brocante d’Yèvres Yèvres a été mis à jour le 2026-07-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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