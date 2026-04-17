Brocante Route de Clamecy Entrains-sur-Nohain

Entrains-sur-Nohain

Brocante

Route de Clamecy Allée des Lavandières Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Brocante organisée par l’association Intaranum Buvette & restauration 2€/mètre linéaire sans réservation .

Route de Clamecy Allée des Lavandières Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 36 45 41

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English :

L’événement Brocante Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais