Soirée moules frites Hôtel de France Entrains-sur-Nohain
Soirée moules frites Hôtel de France Entrains-sur-Nohain samedi 16 mai 2026.
Entrains-sur-Nohain
Soirée moules frites
Hôtel de France 8 Rue Saint-Michel Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Soirée moules frites à l’Hôtel de France d’Entrains-sur-Nohain Sur réservation uniquement Kir, moules frites, dessert Venez passer une soirée conviviale et gourmande ! .
Hôtel de France 8 Rue Saint-Michel Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 27
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English : Soirée moules frites
L’événement Soirée moules frites Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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