Soirée moules frites Hôtel de France Entrains-sur-Nohain

Entrains-sur-Nohain

Soirée moules frites

Hôtel de France 8 Rue Saint-Michel Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:30:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Soirée moules frites à l’Hôtel de France d’Entrains-sur-Nohain Sur réservation uniquement Kir, moules frites, dessert Venez passer une soirée conviviale et gourmande ! .

Hôtel de France 8 Rue Saint-Michel Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 22 27

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English : Soirée moules frites

L’événement Soirée moules frites Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Clamecy Haut Nivernais