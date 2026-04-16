Entrains-sur-Nohain

Fête des voisins

Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Fête des voisins à Entrains– Apportez un plat à partager et participez à un karaoké endiablé animé par Sympho Anim’ Par l’association Intaranum .

Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête des voisins

L’événement Fête des voisins Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais