Fête des voisins Entrains-sur-Nohain
Fête des voisins Entrains-sur-Nohain dimanche 17 mai 2026.
Entrains-sur-Nohain
Fête des voisins
Place du Château Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Fête des voisins à Entrains– Apportez un plat à partager et participez à un karaoké endiablé animé par Sympho Anim’ Par l’association Intaranum .
Place du Château Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête des voisins
L’événement Fête des voisins Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais
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