Brocante et cavalcade

Le Bourg Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Brocante et animations diverses sur le thème Le Bresil .

Journée avec brocante , défilé des chars. Restauration sur place.

Toute la journée ambiance festive et fête foraine. .

Le Bourg Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 50 14

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English :

Flea market and various events on the theme of Route 66 .

L’événement Brocante et cavalcade Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne