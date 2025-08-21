Brocante et cavalcade Pouligny-Saint-Pierre
Brocante et cavalcade Pouligny-Saint-Pierre dimanche 31 mai 2026.
Brocante et cavalcade
Le Bourg Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Brocante et animations diverses sur le thème Le Bresil .
Journée avec brocante , défilé des chars. Restauration sur place.
Toute la journée ambiance festive et fête foraine. .
Le Bourg Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 50 14
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English :
Flea market and various events on the theme of Route 66 .
L’événement Brocante et cavalcade Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne