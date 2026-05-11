Pouligny-Saint-Pierre

Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre

Rue Jean Rameau Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec concert et danses traditionnelles

Les groupes Cœurs à Chœurs (chansons françaises) et Corps Accords (danses traditionnelles) vous présentent un spectacle gratuit à la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre. La soirée s’articulera en 3 parties avec buvette à l’entracte. .

Rue Jean Rameau Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 12 67 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique with concert and traditional dances

L’événement Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne