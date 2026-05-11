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Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre

Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre samedi 20 juin 2026.

Adresse : Rue Jean Rameau

Ville : 36300 Pouligny-Saint-Pierre

Département : Indre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Pouligny-Saint-Pierre

Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre

Rue Jean Rameau Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique avec concert et danses traditionnelles
Les groupes Cœurs à Chœurs (chansons françaises) et Corps Accords (danses traditionnelles) vous présentent un spectacle gratuit à la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre. La soirée s’articulera en 3 parties avec buvette à l’entracte.   .

Rue Jean Rameau Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 12 67 42 

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English :

Fête de la musique with concert and traditional dances

L’événement Fête de la musique à Pouligny-Saint-Pierre Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne

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