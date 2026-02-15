L’atelier du sculpteur sur fer

2, Les Clous Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais c’est son âme. Voici l’univers de Vital Angot.

Vital Angot, sculpteur professionnel de renom, a commencé sa première oeuvre en 1994 et a été de nombreuses fois médaillé. De sa forge émergent des sculptures étonnantes: musicien, danseuse, homme pressé, homme livre, coupeur de lavande… L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie et une légèreté telles qu’il nous dira: Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais c’est son âme… . Il nous accueillera et échangera avec nous sur sa technique et son univers. Il nous présentera ses réalisations. .

2, Les Clous Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vital Angot, invites us to discover his iron sculptures in the heart of his workshop.

L’événement L’atelier du sculpteur sur fer Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Brenne