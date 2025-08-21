La flore exceptionnelle de la Réserve naturelle

Pouligny-Saint-Pierre

Balade guidée à la découverte de la flore de la Réserve.

Venez découvrir, lors de cette balade guidée, la flore exceptionnelle qui pousse au cœur de la Réserve naturelle et comprendre l’adaptation des espèces en fonction de leur milieu de vie et du climat. 5 .

+33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Guided walk to discover the Reserve’s flora.

