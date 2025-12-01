Le petit peuple des herbes au Bois des Roches Pouligny-Saint-Pierre
Le petit peuple des herbes au Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Mercredi 2026-06-03 10:30:00
fin : 2026-06-03 12:30:00
2026-06-03
Balade guidée sur la Réserve à la cherche des petites bêtes peuplant les herbes.Familles
Tendez l’oreille, ouvrez vos yeux ! Les petites bêtes peuplant la réserve vous dévoulient leur secret. 5 .
Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
English :
Guided stroll around the reserve in search of the little creatures that inhabit the grasses.
