Le petit peuple des herbes au Bois des Roches

Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 10:30:00

fin : 2026-06-03 12:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Balade guidée sur la Réserve à la cherche des petites bêtes peuplant les herbes.Familles

Tendez l’oreille, ouvrez vos yeux ! Les petites bêtes peuplant la réserve vous dévoulient leur secret. 5 .

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Guided stroll around the reserve in search of the little creatures that inhabit the grasses.

