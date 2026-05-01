Pouligny-Saint-Pierre

Soirée apéro/concert participative

Impasse de la Gare Pouligny-Saint-Pierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Soirée apéro/concert pour les 10 ans de l’association.

Hé oui, déjà 10 ans que l’association Tous En Marche Avec Dorian a vu le jour. 10 ans de partage, de joie et d’évènements pour aider notre Dorian.

A cette occasion, nous organisons une soirée apéro concert à La Bulle de Pouligny Saint Pierre. Nous aurons la joie d’accueillir le groupe de musique Sans Etat d’Âme (reggae pop, acoustique), pour une soirée conviviale et festive.

Venez partager un bon moment à nos côtés, attention planche apéro limitée, pensez à réserver !!

Evénement ouvert à tous, soyez les bienvenus ! .

Impasse de la Gare Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 30 21 16 15

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English :

Aperitif/concert evening to celebrate the association’s 10th anniversary.

L’événement Soirée apéro/concert participative Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2026-04-29 par Destination Brenne