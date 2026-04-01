Brocante et vide-greniers à Bach Bach
Brocante et vide-greniers à Bach Bach dimanche 17 mai 2026.
Bach
Brocante et vide-greniers à Bach
Le Bourg Bach Lot
Tarif : 3 – 3 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le Comité des fêtes de Bach organise son vide-greniers
Le Comité des fêtes de Bach organise son vide-greniers. Boissons et petite restauration sur place.
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Le Bourg Bach 46230 Lot Occitanie +33 7 88 12 70 57
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English :
The Comité des fêtes de Bach organizes its garage sale
L’événement Brocante et vide-greniers à Bach Bach a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CVL Lalbenque Limogne
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