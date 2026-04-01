Bach

Brocante et vide-greniers à Bach

Le Bourg Bach Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le Comité des fêtes de Bach organise son vide-greniers

Le Comité des fêtes de Bach organise son vide-greniers. Boissons et petite restauration sur place.

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Le Bourg Bach 46230 Lot Occitanie +33 7 88 12 70 57

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English :

The Comité des fêtes de Bach organizes its garage sale

L’événement Brocante et vide-greniers à Bach Bach a été mis à jour le 2026-04-15 par OT CVL Lalbenque Limogne