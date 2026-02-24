BROCANTE

HALLE MÉDIÉVALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’association des brocanteurs du Tarn-et-Garonne organise un nouveau rendez-vous de la traditionnelle brocante sous la Halle Médiévale de Grenade !

Venez chiner toutes sortes d’objets ! Nous vous attendons nombreux ! .

HALLE MÉDIÉVALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie communication@mairie-grenade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association des brocanteurs du Tarn-et-Garonne is organizing a new edition of its traditional flea market in Grenade’s Halle Médiévale!

L’événement BROCANTE Grenade a été mis à jour le 2026-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE