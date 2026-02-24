BROCANTE Grenade
BROCANTE Grenade dimanche 15 mars 2026.
BROCANTE
HALLE MÉDIÉVALE Grenade Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
L’association des brocanteurs du Tarn-et-Garonne organise un nouveau rendez-vous de la traditionnelle brocante sous la Halle Médiévale de Grenade !
Venez chiner toutes sortes d’objets ! Nous vous attendons nombreux ! .
HALLE MÉDIÉVALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie communication@mairie-grenade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association des brocanteurs du Tarn-et-Garonne is organizing a new edition of its traditional flea market in Grenade’s Halle Médiévale!
L’événement BROCANTE Grenade a été mis à jour le 2026-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE