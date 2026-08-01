Informations pratiques

Jœuf

Brocante Jovicienne

57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 06:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

La Brocante Jovicienne organisée par le Comité des oeuvres de la ville de Joeuf

Derrière la salle François de Curel

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 76 58 39 cos.villedejoeuf@gmail.com

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English :

The Jovicienne Flea Market, organized by the Joeuf City Charities Committee

Behind the François de Curel Hall

Refreshments and food available on site

L’événement Brocante Jovicienne Jœuf a été mis à jour le 2026-08-06 par MILTOL