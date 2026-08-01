Brocante Jovicienne Jœuf
jeudi 27 août 2026 · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
Brocante Jovicienne
57 rue du commerce Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 06:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
La Brocante Jovicienne organisée par le Comité des oeuvres de la ville de Joeuf
Derrière la salle François de Curel
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
57 rue du commerce Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 56 76 58 39 cos.villedejoeuf@gmail.com
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English :
The Jovicienne Flea Market, organized by the Joeuf City Charities Committee
Behind the François de Curel Hall
Refreshments and food available on site
L’événement Brocante Jovicienne Jœuf a été mis à jour le 2026-08-06 par MILTOL
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