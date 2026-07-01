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AGENDA · Jœuf

Marché nocturne Jœuf

vendredi 24 juillet 2026 · Jœuf

Marché nocturne Jœuf

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
place de l'hôtel de ville
Ville
54240 Jœuf
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jœuf

Marché nocturne

place de l’hôtel de ville Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Marché nocturne organisée par la Maire de Joeuf.

Entrée libre

Au programme:
Animations
Producteurs locaux
Artisans créateurs
Commerçants ambulants

Buvette et restaurationTout public
0  .

place de l’hôtel de ville Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60  contact@ville-joeuf.fr

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English :

Night market organized by the Mayor of Joeuf.

Free admission

On the program:
Entertainment
Local producers
Artisans
Street vendors

Refreshments and food

L’événement Marché nocturne Jœuf a été mis à jour le 2026-07-08 par MILTOL