Informations pratiques

Jœuf

Marché nocturne

place de l’hôtel de ville Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Marché nocturne organisée par la Maire de Joeuf.

Entrée libre

Au programme:

Animations

Producteurs locaux

Artisans créateurs

Commerçants ambulants

Buvette et restaurationTout public

0 .

place de l’hôtel de ville Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60 contact@ville-joeuf.fr

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English :

Night market organized by the Mayor of Joeuf.

Free admission

On the program:

Entertainment

Local producers

Artisans

Street vendors

Refreshments and food

L’événement Marché nocturne Jœuf a été mis à jour le 2026-07-08 par MILTOL