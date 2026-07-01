Marché nocturne Jœuf
vendredi 24 juillet 2026 · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
Marché nocturne
place de l’hôtel de ville Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Marché nocturne organisée par la Maire de Joeuf.
Entrée libre
Au programme:
Animations
Producteurs locaux
Artisans créateurs
Commerçants ambulants
Buvette et restaurationTout public
0 .
place de l’hôtel de ville Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 20 60 contact@ville-joeuf.fr
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English :
Night market organized by the Mayor of Joeuf.
Free admission
On the program:
Entertainment
Local producers
Artisans
Street vendors
Refreshments and food
L’événement Marché nocturne Jœuf a été mis à jour le 2026-07-08 par MILTOL