La guinguette fraternelle rue de l’abattoir Jœuf

Informations pratiques

Jœuf

La guinguette fraternelle

rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :

2026-08-23

La Guinguette Fraternelle organisée par La Maison des Solidarités et de la Fraternité

Entrée gratuite

Au programme

Animation musicale

Vente de boissons

Petite restaurationTout public

0 .

rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 00

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English :

The Fraternal Guinguette, organized by La Maison des Solidarités et de la Fraternité

Free admission

On the program:

Live music

Drinks for sale

Light refreshments

L’événement La guinguette fraternelle Jœuf a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL