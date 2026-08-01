La guinguette fraternelle rue de l’abattoir Jœuf
dimanche 23 août 2026 · rue de l'abattoir · Jœuf
Informations pratiques
Jœuf
La guinguette fraternelle
rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00
Date(s) :
2026-08-23
La Guinguette Fraternelle organisée par La Maison des Solidarités et de la Fraternité
Entrée gratuite
Au programme
Animation musicale
Vente de boissons
Petite restaurationTout public
0 .
rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 00
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English :
The Fraternal Guinguette, organized by La Maison des Solidarités et de la Fraternité
Free admission
On the program:
Live music
Drinks for sale
Light refreshments
L’événement La guinguette fraternelle Jœuf a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL
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