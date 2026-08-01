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AGENDA · Jœuf

La guinguette fraternelle rue de l’abattoir Jœuf

dimanche 23 août 2026 · rue de l'abattoir · Jœuf

La guinguette fraternelle rue de l’abattoir Jœuf

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rue de l'abattoir
Adresse
Parking de la salle Parachini
Ville
54240 Jœuf
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Jœuf

La guinguette fraternelle

rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 21:00:00

Date(s) :
2026-08-23

La Guinguette Fraternelle organisée par La Maison des Solidarités et de la Fraternité

Entrée gratuite

Au programme
Animation musicale
Vente de boissons
Petite restaurationTout public
0  .

rue de l’abattoir Parking de la salle Parachini Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 59 55 00 

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English :

The Fraternal Guinguette, organized by La Maison des Solidarités et de la Fraternité

Free admission

On the program:
Live music
Drinks for sale
Light refreshments

L’événement La guinguette fraternelle Jœuf a été mis à jour le 2026-07-28 par MILTOL

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