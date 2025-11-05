Cusset

Brocante • Loisirs et voyages avec les Chiens verts

Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

En ce jour de Fête de la Musique et du début de l’été, l’association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organise sa brocante annuelle sur le Cours Lafayette.

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Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 88 56 josette.bardin@wanadoo.fr

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English :

To celebrate the Fête de la Musique and the start of summer, the Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts association is holding its annual flea market on the Cours Lafayette.

L’événement Brocante • Loisirs et voyages avec les Chiens verts Cusset a été mis à jour le 2025-11-05 par Vichy Destinations