Informations pratiques

Berck

Brocante Lotissement du phare

allée de l’Europe Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Brocante annuelle au lotissement du Phare. De 9h à 17h.

Tarif 6€ par tranche de 5M pour les adhérents du Comité de Défense et d’Animation du lotissement du Phare.

10€ par tranche de 5m pour les non-adhérents et les exposants extérieurs.

Inscription à déposer dans la boite aux lettres de Mme Calon Malika (12 Allée de l’Europe).

Organisé par le Comité de défense et d’animation du lotissement du Phare.

Infos au +33(0)7 60 91 65 00 .

allée de l’Europe Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 60 91 65 00

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English :

L’événement Brocante Lotissement du phare Berck a été mis à jour le 2026-06-16 par Alexandre Hequet