Brocante Lotissement du phare Berck
dimanche 20 septembre 2026 · Berck
Informations pratiques
Berck
Brocante Lotissement du phare
allée de l’Europe Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Brocante annuelle au lotissement du Phare. De 9h à 17h.
Tarif 6€ par tranche de 5M pour les adhérents du Comité de Défense et d’Animation du lotissement du Phare.
10€ par tranche de 5m pour les non-adhérents et les exposants extérieurs.
Inscription à déposer dans la boite aux lettres de Mme Calon Malika (12 Allée de l’Europe).
Organisé par le Comité de défense et d’animation du lotissement du Phare.
Infos au +33(0)7 60 91 65 00 .
allée de l’Europe Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 60 91 65 00
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English :
L’événement Brocante Lotissement du phare Berck a été mis à jour le 2026-06-16 par Alexandre Hequet
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