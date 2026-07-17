Berck et son histoire, des prémices de la photographie au regards contemporains, Musée Opale-Sud, Berck

Informations pratiques

Berck et son histoire, des prémices de la photographie au regards contemporains 10 octobre 2026 – 27 mars 2027 Musée Opale-Sud Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-03-27T09:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00

À Berck-sur-Mer, la photographie ne s’est pas simplement contentée d’enregistrer le réel : elle l’a inventé. Station balnéaire, territoire médical, paysage social, scène mondaine, décor populaire, théâtre du vent et du sable, Berck est devenu, dès la fin du xixème siècle, un véritable laboratoire du regard moderne. Berck-sur-Mer n’est pas un simple motif, elle est aussi un dispositif : un espace où se croisent différents régimes de visibilité, où la photographie participe de la naissance du tourisme, de l’invention des loisirs, de la démocratisation du voyage, et même de la médicalisation du corps. Elle est aussi maître d’œuvre de l’essor de la carte postale et de la circulation industrielle des images. Avec la photographie, Berck-sur-Mer est devenu est un « territoire-image ». Ainsi la photographie ne vient-elle pas après le paysage : elle le produit. Elle lui donne aussi une grammaire. Elle en fait une scène. Elle l’installe dès la fin du XIXème siècle dans une économie visuelle, un laboratoire du regard.

Au milieu du xixème siècle, Berck, qui vit essentiellement de la pêche voit l’installation d’hôpitaux qui en font un centre majeur de la médecine climatique. La plage n’est pas encore l’espace de loisirs que nous connaissons actuellement. Elle est d’abord un espace de travail, puis de soin ou d’isolement. Les pêcheurs y halent leurs flobarts, les médecins installent les premiers dispositifs thérapeutiques, les promeneurs qui s’y aventurent alors y découvrent un horizon ouvert sur l’infini. Le littoral est une frontière sensible entre la terre et l’océan, entre le monde habité et le monde sauvage. Le village se transforme vite et devient un lieu de villégiature prisé que le train met à 3 heures de Paris. De nombreux artistes viennent y séjourner, Edouard Manet (été 1873), Eugène Boudin (entre 1870 et 1890), Ludovic-Napoléon Lepic est le premier à s’y installer. Autour de lui, se créera informellement « l’Ecole de Berck ». Et à l’instar des peintres, les photographes, vont accompagner la naissance de la ville qui se crée. La photographie alors nouvel instrument de visibilité se développe rapidement et introduit aussi une rupture majeure : la reproductibilité. Là où la peinture produit des œuvres uniques, la photographie permet une diffusion massive du paysage berckois.

L’exposition « Berck-sur-Mer – Une ville écrite par la lumière » rassemble les regards de photographes historiques et contemporains qui se sont succédés sur plus de 150 ans.

L’exposition est coproduite avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie avec la participation de Stéphanie Lacombe, Gilles Leimdoffer, L’Obscura machine ; ainsi que :

• Archives Municipales de Berck

• Coll. Pierre Pingoux

• Godefroy

• Les frères Séeberger (Jules (1872-1932),

Louis (1874-1946) et Henri (1876-1956)

• Jules Benoit-Lévy, (1866-1952)

• Henri Dufour

• Collection Chipilof

• Madame Huguet

• Michael Kenna

• Jean Gaumy

Musée Opale-Sud 60, rue de l’Impératrice, 62600 Berck-sur-Mer Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

À Berck-sur-Mer, la photographie ne s’est pas simplement contentée d’enregistrer le réel : elle l’a inventé. Station balnéaire, territoire médical, paysage social, scène mondaine, décor populaire, du…

© Collection Chipilof