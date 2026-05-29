AGENDA · Berck
Beach Cross Berck
samedi 17 octobre 2026 · Berck
Informations pratiques
Berck
Beach Cross
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Course de motos et quads Programme à venir
Organisé par le Beach Cross .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@beachcrossdeberck.fr
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English :
L’événement Beach Cross Berck a été mis à jour le 2026-05-29 par Adrien Duflos
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