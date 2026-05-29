Informations pratiques

Berck

Beach Cross

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Course de motos et quads Programme à venir

Organisé par le Beach Cross .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@beachcrossdeberck.fr

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English :

L’événement Beach Cross Berck a été mis à jour le 2026-05-29 par Adrien Duflos