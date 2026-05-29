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AGENDA · Berck

Beach Cross Berck

samedi 17 octobre 2026 · Berck

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Ville
62600 Berck
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Berck

Beach Cross

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Course de motos et quads Programme à venir
Organisé par le Beach Cross   .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France   contact@beachcrossdeberck.fr

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English :

L’événement Beach Cross Berck a été mis à jour le 2026-05-29 par Adrien Duflos

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