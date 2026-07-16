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Au nom du Fil à Berck-sur-Mer (62), Médiathèque Berck sur Mer, Berck

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Berck sur Mer · Berck

Au nom du Fil à Berck-sur-Mer (62), Médiathèque Berck sur Mer, Berck

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Berck sur Mer
Adresse
50 Rue Gabriel Péri, 62600 Berck
Ville
62600 Berck
Département
Pas-de-Calais

Au nom du Fil à Berck-sur-Mer (62) Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque Berck sur Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Au nom du Fil

Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées – Une épopée intense et sensible.

Doigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinées.
Il s’agit de filiation, de transmission.
Il s’agit du destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…
Le récit se tisse de nombreux motifs, de figures légendaires,
de contes traditionnels, de chants, et l’initiation se poursuit.
Ce conte musical, fruit d’un travail de recherche méticuleux, tresse l’histoire touchante
d’une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage.
Il embrasse la vie des ouvrières et des ouvriers textiles du XIXème siècle avec tendresse et conscience.

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans
Durée : 1h15 environ

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY
Musique : Philippe CARPENTIER
Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN
Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT
Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE

Médiathèque Berck sur Mer 50 Rue Gabriel Péri, 62600 Berck Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Spectacle – Récit de vie – Contes – Musique et Chansons. Dans le Cadre de Bibli en Folie

Mélanie Cravero

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