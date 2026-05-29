Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2027 Berck
samedi 17 avril 2027 · Berck
Informations pratiques
Berck
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2027
Esplanade Pamrentier Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17
fin : 2027-04-25
Date(s) :
2027-04-17
Save the date !
La 40ème édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se déroulera du 17 au 25 avril 2027
Venez célébrez les 40 ans du festival ! De nombreuses surprises et temps forts seront au rendez-vous.
Plus d’infos à venir sur cerf-volant-berck.com .
Esplanade Pamrentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2027 Berck a été mis à jour le 2026-05-29 par Karelle Leclercq
À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)
- Exposition DETOURS – Loin du Bercail, Musée Opale Sud, Berck 18 septembre 2026
- Atelier de création de boucliers inspirés de la Rome antique, Musée Opale Sud, Berck 19 septembre 2026
- Atelier : CASE DEPART, Musée Opale Sud, Berck 19 septembre 2026
- LA TRIBU DES MANGEURS DE MOTS, Musée Opale Sud, Berck 19 septembre 2026
- Atelier : Oeuvres à (em)porter, Musée Opale Sud, Berck 19 septembre 2026