Informations pratiques

Berck

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2027

Esplanade Pamrentier Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-17

fin : 2027-04-25

Date(s) :

2027-04-17

Save the date !

La 40ème édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se déroulera du 17 au 25 avril 2027

Venez célébrez les 40 ans du festival ! De nombreuses surprises et temps forts seront au rendez-vous.

Plus d’infos à venir sur cerf-volant-berck.com .

Esplanade Pamrentier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 2027 Berck a été mis à jour le 2026-05-29 par Karelle Leclercq