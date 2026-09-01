Informations pratiques

Touques

Brocante mensuelle

Place Lemercier Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le rendez-vous mensuel incontournable des chineurs de la région se trouve sur la place de la mairie et rassemble des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, à la hauteur de toutes les bourses.

Le rendez-vous mensuel incontournable des chineurs de la région se trouve sur la place de la mairie. Il rassemble le 3e dimanche de chaque mois de janvier à novembre des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, à la hauteur de toutes les bourses. .

Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Brocante mensuelle

This not-to-be-missed monthly rendezvous for the region’s bargain hunters takes place on the Place de la Mairie, and brings together professional second-hand dealers offering a varied range of furniture and objects to suit all budgets.

L’événement Brocante mensuelle Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville