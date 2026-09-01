Brocante mensuelle Touques
dimanche 20 septembre 2026 · Touques
Informations pratiques
Touques
Brocante mensuelle
Place Lemercier Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le rendez-vous mensuel incontournable des chineurs de la région se trouve sur la place de la mairie et rassemble des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, à la hauteur de toutes les bourses.
Le rendez-vous mensuel incontournable des chineurs de la région se trouve sur la place de la mairie. Il rassemble le 3e dimanche de chaque mois de janvier à novembre des brocanteurs professionnels qui proposent une gamme variée de meubles et objets, à la hauteur de toutes les bourses. .
Place Lemercier Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante mensuelle
This not-to-be-missed monthly rendezvous for the region’s bargain hunters takes place on the Place de la Mairie, and brings together professional second-hand dealers offering a varied range of furniture and objects to suit all budgets.
L’événement Brocante mensuelle Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Touques (Calvados)
- Journées du Patrimoine La parade des Toqués Touques 20 septembre 2026
- Théâtre Les colocs Salle des fêtes Touques 25 septembre 2026
- Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau Touques 4 octobre 2026
- Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Salle des fêtes Touques 9 octobre 2026
- Théâtre Signé Guitry Salle des fêtes Touques 23 octobre 2026