Brocante Mers-les-Bains

Brocante Mers-les-Bains vendredi 1 mai 2026.

Brocante

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

2026-05-01

Organisée par le Lions Club de Mers-les-Bains.
Sur réservation
Les bénéfices sont reversés au profit des œuvres du Lions Club de Mers-les-Bains.
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 11 65 34 63  lionsclubmers@gmail.com

English :

Organized by the Lions Club of Mers-les-Bains.
On reservation
Profits go to the Mers-les-Bains Lions Club.

