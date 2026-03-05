Brocante Mers-les-Bains
Brocante Mers-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
Brocante
Mers-les-Bains Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Organisée par le Lions Club de Mers-les-Bains.
Sur réservation
Les bénéfices sont reversés au profit des œuvres du Lions Club de Mers-les-Bains.
Organisée par le Lions Club de Mers-les-Bains.
Sur réservation
Les bénéfices sont reversés au profit des œuvres du Lions Club de Mers-les-Bains. .
Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 11 65 34 63 lionsclubmers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Lions Club of Mers-les-Bains.
On reservation
Profits go to the Mers-les-Bains Lions Club.
L’événement Brocante Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS