Brocante

Mers-les-Bains Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Organisée par le Lions Club de Mers-les-Bains.

Sur réservation

Les bénéfices sont reversés au profit des œuvres du Lions Club de Mers-les-Bains.

Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 11 65 34 63 lionsclubmers@gmail.com

English :

Organized by the Lions Club of Mers-les-Bains.

On reservation

Profits go to the Mers-les-Bains Lions Club.

L’événement Brocante Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS