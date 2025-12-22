Théâtre Le Dîner de Cons, Mers-les-Bains

Théâtre Le Dîner de Cons

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

25€ Sur réservation.

Une comédie de Francis Veber avec Matthieu Kalka, Alexandre Bolin

La pièce culte de Francis Veber. Un face à face féroce, émouvant et drôle !

Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons. Le principe est simple chaque participant amène un con , et celui dont l’invité se distingue le plus est déclaré vainqueur.

Ce soir, Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes.

Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de déclencher des catastrophes. La rencontre entre deux destins qui n’auraient jamais dû se croiser…

Spectacle proposé en partenariat avec Le Préô de St Riquier

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 6 58 36 95 39

English :

25? Reservations required.

A comedy by Francis Veber with Matthieu Kalka, Alexandre Bolin

Francis Veber’s cult play. A ferocious, moving and funny face-off!

Every Wednesday, Pierre Brochant and his friends organize a dinner party. The principle is simple: each participant brings a jerk , and the one whose guest stands out the most is declared the winner.

Tonight, Pierre is happy, because he thinks he’s found the rare pearl: François Pignon, an accountant at the Ministry of Finance, with a passion for matchstick models.

But what he doesn’t know is that Pignon, willing to do anything to help, is a fanatical jinxer who has mastered the art of triggering disasters. The meeting of two destinies that should never have crossed?

Show presented in partnership with Le Préô de St Riquier

