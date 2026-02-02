Exposition Nadia GIORIA Mers-les-Bains
Exposition Nadia GIORIA Mers-les-Bains samedi 9 mai 2026.
Exposition Nadia GIORIA
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Gratuit
Début : 2026-05-09
fin : 2026-06-07
2026-05-09
Exposition des œuvres de Nadia GIORIA Invitation au voyage
Le tendre et le sec se rencontrent, les pigments se heurtent et la lumière se fraye un chemin
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr
English :
Exhibition of works by Nadia GIORIA Invitation au voyage (Invitation to a journey)
The soft and the dry meet, pigments collide and light makes its way
Exhibition on view during library opening hours.
Free
