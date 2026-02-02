Exposition Nadia GIORIA Mers-les-Bains

Exposition Nadia GIORIA

Exposition des œuvres de Nadia GIORIA Invitation au voyage

Le tendre et le sec se rencontrent, les pigments se heurtent et la lumière se fraye un chemin

Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Gratuit

Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

English :

Exhibition of works by Nadia GIORIA Invitation au voyage (Invitation to a journey)

The soft and the dry meet, pigments collide and light makes its way

Exhibition on view during library opening hours.

Free

