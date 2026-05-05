Moulins

Brocante

Allée des Soupirs Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

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Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 07 11

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English :

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L’événement Brocante Moulins a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région