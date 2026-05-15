Brocante Nérondes
Brocante Nérondes dimanche 14 juin 2026.
Nérondes
Brocante
Rue de la Rocherie Nérondes Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Restauration et buvette sur place
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Rue de la Rocherie Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 44 92 27 59 associationlacledeschamps@gmail.com
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English :
Catering and refreshments on site
L’événement Brocante Nérondes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry