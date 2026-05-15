Nérondes

Brocante

Rue de la Rocherie Nérondes Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Restauration et buvette sur place

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Rue de la Rocherie Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 7 44 92 27 59 associationlacledeschamps@gmail.com

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English :

Catering and refreshments on site

L’événement Brocante Nérondes a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry