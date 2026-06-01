Mange la vie avec les doigts Nérondes samedi 13 juin 2026.

Nérondes

Mange la vie avec les doigts

Nérondes Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Théâtre physique, cirque et musique.

Votre CDC vous emmène … sur réservation obligatoire

11 .

Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 32 culture@cdcpaysnerondes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Physical theater, circus and music.

Your CDC will take you … booking essential

L’événement Mange la vie avec les doigts Nérondes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry