Mange la vie avec les doigts Nérondes
Mange la vie avec les doigts Nérondes samedi 13 juin 2026.
Nérondes
Mange la vie avec les doigts
Nérondes Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Théâtre physique, cirque et musique.
Votre CDC vous emmène … sur réservation obligatoire
11 .
Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 32 culture@cdcpaysnerondes.com
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English :
Physical theater, circus and music.
Your CDC will take you … booking essential
L’événement Mange la vie avec les doigts Nérondes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry
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