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Mange la vie avec les doigts Nérondes

Mange la vie avec les doigts Nérondes

Mange la vie avec les doigts Nérondes samedi 13 juin 2026.

Ville : 18350 Nérondes

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 11 11 11 Tarif de base plein tarif

Nérondes

Mange la vie avec les doigts

Nérondes Cher

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Théâtre physique, cirque et musique.
Votre CDC vous emmène … sur réservation obligatoire
11  .

Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 32  culture@cdcpaysnerondes.com

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English :

Physical theater, circus and music.
Your CDC will take you … booking essential

L’événement Mange la vie avec les doigts Nérondes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry

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