Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC Nérondes
Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC Nérondes vendredi 2 octobre 2026.
Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC
Place de la Madeleine Nérondes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Exposition Scientifique Électricité tout est clair FRMJC Tout public
L’exposition Electricité tout est clair vous invite à vous interroger, à manipuler, à faire et à refaire … quel que soit son âge et son niveau, pour (re)découvrir le monde de l’électricité ses propriétés, ses applications, ses modes de production, ses risques, ses dangers, … .
Place de la Madeleine Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Électricité tout est clair Science Exhibition FRMJC For the general public
L’événement Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC Nérondes a été mis à jour le 2026-02-15 par BERRY