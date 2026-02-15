Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC Nérondes

Exposition scientifique Electricité tout est clair FRMJC

Place de la Madeleine Nérondes Cher

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:30:00

2026-10-02 2026-10-03

Exposition Scientifique Électricité tout est clair FRMJC Tout public

L’exposition Electricité tout est clair vous invite à vous interroger, à manipuler, à faire et à refaire … quel que soit son âge et son niveau, pour (re)découvrir le monde de l’électricité ses propriétés, ses applications, ses modes de production, ses risques, ses dangers, … .

Place de la Madeleine Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 04

Électricité tout est clair Science Exhibition FRMJC For the general public

