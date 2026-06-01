Nérondes

Les Sorcières du Berry

27 Route de Saint-Amand Nérondes Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-06-12 15:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Projet de création dans le cadre de Bourges 2028!

Collectif Les survenu.es Rencontre avec les habitants

À partir de récits familiaux, d’histoires de sorcellerie et de recherches autour des systèmes de croyance dans les territoires ruraux, Les Sorcières du Berry explore les questions de transmission, de mémoire collective, de malédiction et de fabrication du coupable.

Participez à l’élaboration de ce futur projet autour d’une rencontre en 3 temps!

1- Présentation du projet artistique

2- Explication des futurs ateliers (Maison de la culture de Bourges)

3- Echanges avec les habitants .

27 Route de Saint-Amand Nérondes 18350 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 62 32 culture@cdcpaysnerondes.com

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English :

Creation project for Bourges 2028!

Collectif Les survenu.es: Meeting with local residents

L’événement Les Sorcières du Berry Nérondes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Loire en Berry