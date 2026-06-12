Brocante Pro Le Bugue
Brocante Pro Le Bugue dimanche 21 juin 2026.
Le Bugue
Brocante Pro
Place du Pré Saint Louis Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
9h 18h. Venez dénicher des objets uniques, des antiquités, de la décoration, des collections et bien d’autres trésors. Entrée libre
Brocante organisée par le Comité des Fêtes de la Farge et Didier Galinato.
Venez découvrir de nombreux exposants professionnels, dénicher des objets uniques, des antiquités, de la décoration, des collections et bien d’autres trésors tout au long de la journée.
Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des bonnes affaires !
Entrée libre .
Place du Pré Saint Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 58 53
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English : Brocante Pro
9am 6pm. Come and find unique objects, antiques, decoration, collections and many other treasures. Free admission
L’événement Brocante Pro Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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