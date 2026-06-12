Le Bugue

Brocante Pro

Place du Pré Saint Louis Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

9h 18h. Venez dénicher des objets uniques, des antiquités, de la décoration, des collections et bien d’autres trésors. Entrée libre

Brocante organisée par le Comité des Fêtes de la Farge et Didier Galinato.

Venez découvrir de nombreux exposants professionnels, dénicher des objets uniques, des antiquités, de la décoration, des collections et bien d’autres trésors tout au long de la journée.

Une journée conviviale placée sous le signe de la découverte et des bonnes affaires !

Entrée libre .

Place du Pré Saint Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 58 53

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English : Brocante Pro

9am 6pm. Come and find unique objects, antiques, decoration, collections and many other treasures. Free admission

L’événement Brocante Pro Le Bugue a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère