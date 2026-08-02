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Brocante Professionnelle – Boulevard Voltaire – Charonne 11e Boulevard Voltaire – Charonne- Paris 11e – Métro Charonne Paris

samedi 5 septembre 2026 · Boulevard Voltaire - Charonne- Paris 11e - Métro Charonne · Paris

Brocante Professionnelle – Boulevard Voltaire – Charonne 11e Boulevard Voltaire – Charonne- Paris 11e – Métro Charonne Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Boulevard Voltaire - Charonne- Paris 11e - Métro Charonne
Adresse
Boulevard Voltaire
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Brocante Professionnelle – Boulevard Voltaire 11e – Métro Charonne

Brocante Professionnelle – Boulevard Voltaire – Charonne 11e.
Du samedi 05 septembre 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :
samedi, dimanche
de 07h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T10:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T07:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-06T07:00:00+02:00_2026-09-06T19:00:00+02:00

Boulevard Voltaire – Charonne- Paris 11e – Métro Charonne Boulevard Voltaire  75011 Paris
https://www.ohvl-international.com/evenement/paris-11eme-boulevard-voltaire-3-2-2-2-2-2-7-5-2/ +33642377746 ohvl@orange.fr


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