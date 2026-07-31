Informations pratiques

Périgueux

Brocante professionnelle

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante professionnelle,

Place de la Clautre et rue Taillefer

7h à 18h

Entre 20 et 30 exposants .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@perigueux.fr

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English :

L’événement Brocante professionnelle Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux