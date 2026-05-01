Saint-Affrique

Brocante

Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-31

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Un nouveau rendez-vous convivial pour chiner, se promener et faire vivre le centre-ville le dimanche matin.

Objets anciens, déco vintage, trésors à dénicher… venez profiter d’une ambiance chaleureuse et animée.

Cette animation s’adresse uniquement aux brocanteurs professionnels.

Pour les amateurs de vide-greniers, les puces seront maintenues au jardin public en juillet et août. .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

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English :

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A new, friendly meeting place for bargain-hunting, strolling around and bringing the city center to life on Sunday mornings.

L’événement Brocante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)