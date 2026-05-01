Brocante Saint-Affrique
Brocante Saint-Affrique dimanche 31 mai 2026.
Saint-Affrique
Brocante
Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-05-31
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Un nouveau rendez-vous convivial pour chiner, se promener et faire vivre le centre-ville le dimanche matin.
Objets anciens, déco vintage, trésors à dénicher… venez profiter d’une ambiance chaleureuse et animée.
Cette animation s’adresse uniquement aux brocanteurs professionnels.
Pour les amateurs de vide-greniers, les puces seront maintenues au jardin public en juillet et août. .
Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
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English :
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A new, friendly meeting place for bargain-hunting, strolling around and bringing the city center to life on Sunday mornings.
L’événement Brocante Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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