Cinéma The Criminals Saint-Affrique
Cinéma The Criminals Saint-Affrique mercredi 27 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma The Criminals
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-27
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28 2026-05-31
La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.
La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.
6 mai 2026 en salle | 1h 37min | Action, Thriller
De David Mackenzie
| Par Ben Hopkins
Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw
Titre original Fuze .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
The discovery of an unexploded WWII bomb at a London construction site prompts a mass evacuation the perfect opportunity for a heist.
L’événement Cinéma The Criminals Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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