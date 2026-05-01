Saint-Affrique

Cinéma The Criminals

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-27

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28 2026-05-31

La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.

La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.

6 mai 2026 en salle | 1h 37min | Action, Thriller

De David Mackenzie

| Par Ben Hopkins

Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw

Titre original Fuze .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

The discovery of an unexploded WWII bomb at a London construction site prompts a mass evacuation the perfect opportunity for a heist.

L’événement Cinéma The Criminals Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)