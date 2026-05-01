Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma The Criminals Saint-Affrique

Cinéma The Criminals Saint-Affrique

Cinéma The Criminals Saint-Affrique mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 1 Boulevard Carnot

Ville : 12400 Saint-Affrique

Département : Aveyron

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif :

Saint-Affrique

Cinéma The Criminals

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-27
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28 2026-05-31

La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.
La découverte d’une bombe non explosée de la Seconde Guerre mondiale dans un chantier de construction londonien, provoque une évacuation massive soit l’opportunité parfaite pour un hold-up.
6 mai 2026 en salle | 1h 37min | Action, Thriller
De David Mackenzie
| Par Ben Hopkins
Avec Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw
Titre original Fuze   .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10  essa12@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The discovery of an unexploded WWII bomb at a London construction site prompts a mass evacuation the perfect opportunity for a heist.

L’événement Cinéma The Criminals Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Saint-Affrique (Aveyron)