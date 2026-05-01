Saint-Affrique

Cinéma Mon Grand Frère et moi

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-27

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-30 2026-05-31

Entre Riko et son frère aîné, rien n’a jamais été simple. Même après sa mort, il continue de lui compliquer la vie une pile de factures, des souvenirs embarrassants… et un fils !

Aux côtés de son ex-belle-sœur, elle traverse ce capharnaüm entre fous rires et confidences, et redécouvre peu à peu un frère plus proche qu’elle ne l’aurait cru.

6 mai 2026 en salle | 2h 07min | Comédie dramatique

De Ryôta Nakano

| Par Ryôta Nakano

Avec Kô Shibasaki, Joe Odagiri, Hikari Mitsushima

Titre original Ani wo mochihakoberu saizu ni .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Nothing has ever been easy between Riko and her older brother. Even after his death, he continues to complicate her life: a pile of bills, embarrassing memories? and a son!

L’événement Cinéma Mon Grand Frère et moi Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)