Cinéma: Pour le Plaisir Saint-Affrique
Cinéma: Pour le Plaisir Saint-Affrique mercredi 27 mai 2026.
Saint-Affrique
Cinéma: Pour le Plaisir
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-27
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-02
Et si on vous racontait l’invention du siècle ? Un couple, une vérité qui explose.
Fanny et Tom sont mariés et heureux depuis 20 ans. Mais un jour un secret éclate Fanny n’a jamais eu d’orgasme. Tom, ingénieur, décide alors de relever un défi audacieux créer l’objet qui révolutionnera le plaisir féminin. Ensemble, ils se lancent dans cette quête aussi déjantée qu’émouvante qui va transformer leur couple. Jusqu’où iront-ils ? Loin, très loin.
6 mai 2026 en salle | 1h 29min | Comédie
De Reem Kherici| Par Reem Kherici, Gari Kikoïne
Avec Alexandra Lamy, François Cluzet, Mitty Hazanavicius .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
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English :
How about the invention of the century? A couple, a truth that explodes.
L’événement Cinéma: Pour le Plaisir Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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