Brocante, vide-grenier à Noth Noth

Brocante, vide-grenier à Noth dimanche 21 juin 2026.
centre ville Noth Creuse
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
Une sympathique brocante avec buffet et buvette. N’hésitez pas à partager un moment de convivialité.
De 7h à 18h, 1€ le mètre.
Réservation exposants au 06 32 83 16 17 ou au 06 51 83 86 34. .
centre ville Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 83 16 17
