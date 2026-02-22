Brocante, vide-grenier à Noth

centre ville Noth Creuse

Tarif : – –

Date : 2026-06-21

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Une sympathique brocante avec buffet et buvette. N’hésitez pas à partager un moment de convivialité.

De 7h à 18h, 1€ le mètre.

Réservation exposants au 06 32 83 16 17 ou au 06 51 83 86 34. .

centre ville Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 83 16 17

English : Brocante, vide-grenier à Noth

L’événement Brocante, vide-grenier à Noth Noth a été mis à jour le 2026-02-17 par Creuse Tourisme