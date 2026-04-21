Marché gourmand de la Cazine Noth
Marché gourmand de la Cazine Noth mardi 9 juin 2026.
Noth
Marché gourmand de la Cazine
La Cazine Noth Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-06-09 2026-07-07 2026-08-11 2026-09-08
Moment de détente et de plaisirs, les marchés de producteurs locaux vous offrent la possibilité de restauration sur place ou à emporter.
Vous y trouverez différents produits, tels que charcuteries, viandes, fromages, légumes, glaces, miel, bières, etc…
Et pour parfaire l’ambiance, un groupe musical animera la soirée.
Un rendez-vous convivial autant que gourmand dès 18h ! .
La Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 13 12 contact@mairie-noth.com
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English : Marché gourmand de la Cazine
L’événement Marché gourmand de la Cazine Noth a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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