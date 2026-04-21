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Marché gourmand de la Cazine Noth

Marché gourmand de la Cazine Noth

Marché gourmand de la Cazine Noth mardi 9 juin 2026.

Adresse : La Cazine

Ville : 23300 Noth

Département : Creuse

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Noth

Marché gourmand de la Cazine

La Cazine Noth Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-06-09 2026-07-07 2026-08-11 2026-09-08

Moment de détente et de plaisirs, les marchés de producteurs locaux vous offrent la possibilité de restauration sur place ou à emporter.
Vous y trouverez différents produits, tels que charcuteries, viandes, fromages, légumes, glaces, miel, bières, etc…
Et pour parfaire l’ambiance, un groupe musical animera la soirée.
Un rendez-vous convivial autant que gourmand dès 18h !   .

La Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 13 12  contact@mairie-noth.com

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English : Marché gourmand de la Cazine

L’événement Marché gourmand de la Cazine Noth a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien

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