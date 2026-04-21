Noth

Marché gourmand de la Cazine

La Cazine Noth Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-06-09 2026-07-07 2026-08-11 2026-09-08

Moment de détente et de plaisirs, les marchés de producteurs locaux vous offrent la possibilité de restauration sur place ou à emporter.

Vous y trouverez différents produits, tels que charcuteries, viandes, fromages, légumes, glaces, miel, bières, etc…

Et pour parfaire l’ambiance, un groupe musical animera la soirée.

Un rendez-vous convivial autant que gourmand dès 18h ! .

La Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 13 12 contact@mairie-noth.com

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English : Marché gourmand de la Cazine

L’événement Marché gourmand de la Cazine Noth a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien