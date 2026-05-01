Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle Noth
Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle Noth jeudi 28 mai 2026.
Noth
Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle
3 Pl. de l’Eglise Noth Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Victor Correa nous parles de son grand-père, Thémistocle, et Gavilan, l’épervier en espagnol , rémouleur aveugle qui aiguise les couteaux de ses rêves. Leur rencontre provoque l’ouverture de la besace grouillante d’histoire… .
3 Pl. de l’Eglise Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73
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English : Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle
L’événement Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle Noth a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien
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