Noth

Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle

3 Pl. de l’Eglise Noth Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Victor Correa nous parles de son grand-père, Thémistocle, et Gavilan, l’épervier en espagnol , rémouleur aveugle qui aiguise les couteaux de ses rêves. Leur rencontre provoque l’ouverture de la besace grouillante d’histoire… .

3 Pl. de l’Eglise Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 85 35 73

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English : Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle

L’événement Coquelicontes Gavilan et la besace de Thémistocle Noth a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays Sostranien