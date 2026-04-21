Kermesse des jeux d’autrefois Noth
Kermesse des jeux d’autrefois Noth dimanche 5 juillet 2026.
Noth
Kermesse des jeux d’autrefois
Stade de la Cazine Noth Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Replongez dans l’univers des jeux d’antan chamboule-tout, jeu de pompier, lancer de balles, tir à la corde, course à l’oeuf, course à la valise… ainsi qu’un quiz patrimonial sur la Creuse. Une pesée de panier garni et un concours du meilleur gâteau à la noisettes seront probablement au programme comme l’an passé. De nombreux lots seront à gagner (places au musée de la tapisserie, spectacle fresque de Bridiers par exemple, petits lots pour enfants..). Vente de gâteaux et buvette sur place. .
Stade de la Cazine Noth 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 35 83
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English : Kermesse des jeux d’autrefois
L’événement Kermesse des jeux d’autrefois Noth a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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